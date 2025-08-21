ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ୧୦ ଜଣ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପଳାତକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ୬ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (FBI) ଭାରତରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ନିଆଯାଇଛି।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସିଣ୍ଡି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ସିଂହ, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବୈଧ ପଳାୟନ ପାଇଁ ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଏକ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ।
ଏଫବିଆଇ କହିଛି ଯେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ ପୁଅ ନୋଏଲ୍ ଆଲଭାରେଜ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଫବିଆଇ ତାଙ୍କ ମାଆ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କୁ ନୋଏଲ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମେକ୍ସିକୋରେ ଅଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ୬ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ସେ ଫେରି ନଥିଲେ। ୬ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋଏଲ୍ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପରେ, ନୋଏଲ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଏଫବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲ ଗୁରୁବାର (୨୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, 'ସିଣ୍ଡି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବଦରେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଭାରତ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେବେଠାରୁ ସେ କେବେ ଆମେରିକା ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି।'
ଏଫବିଆଇ କହିଛି ଯେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ସିଂହ ଭାରତ ଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ଭାରତରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ଏଫବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପୋଲଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା।