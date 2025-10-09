ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମତଦାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ମତଦାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୪୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ମତଦାନ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ପୂର୍ବରୁ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ମତଦାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ପରିମାଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ମତଦାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ୪୦୦ କିମ୍ବା ଏକକାଳୀନ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ମତଦାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ କେବଳ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବା ନୁହେଁ ସେମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟଦାନ ମେସିନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟଦାତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଦାୟୀ। କୌଣସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ସେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ, ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଦିଆଯିବ। କୌଣସି ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ନହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ରଖାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ସହିତ, ବିହାରରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।