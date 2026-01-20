ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ,ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଦିଦି ତାସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁର ନିଆରା ବାହାଘର ଯେଉଁଥିରେ ଛପିରହିଥିବ କଅଁଳ ବୟସର ନିଛକ ଭଲ ପାଇବା | ବେଦୀ ବାହାଘର ଆଗରୁ କୋର୍ଟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡିବାର ପ୍ରୟାସ, କିଛି ଏସବୁ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ 'ବରବଧୂ' | ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଥିବା ଏହି ସିନେମାର ଟିଜର ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯୁବ ଅଭିନେତା/ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରିପକ୍ଵତାରେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି | କେବଳ ଯୁବ ଅଭିନେତା/ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁଁହନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଂଜନ ବି ନିଜ ନିଆରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଭୂମିକାଗୁଡିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି |
କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି?
ଫିଲ୍ମ 'ବରବଧୂ'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଶିବାନୀ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଶୁଭାଶିଷ, ଭାସ୍ଵତି ବସୁ, ଜୟଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ହର ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି | ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ବର୍ଗର ଅଭିନେତା/ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସାଜିଲେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଦିଦି-ଶିବାନୀ ସାଜିଲେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି
ଏହି ସିନେମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଦିଦି ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବେ | ପାନୁଆ ପାଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଡାଇଲଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିବାନୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଭୂମିକା ବି ବେଶ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଛି | ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଅନୁଗୁଳ, ଟିକରପଡା, ଛେଣ୍ଡିପଦା ସହ କୋରାପୁଟରେ ହୋଇଛି |
କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ସିନେମା?
ଫିଲ୍ମ ବରବଧୂ ଆସନ୍ତା ୧୩ ଫେବୃୟାରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି | ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜନା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କରିଥିବାବେଳେ ସହ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଂଜନ ଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର | ସେହିପରି ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭାରତ ହିତାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି |