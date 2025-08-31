ମୁମ୍ବାଇ: ଗତ ୧ ମାସ ଧରି, ସୈୟାରା, ମହାବତାର ନରସିଂହ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ସୁ ଫ୍ରମ୍ ସୋକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ୧୦୦ କୋଟି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ରୋଜଗାର ୧୦୦୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମହାବତାର ନରସିଂହ ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଏଫଏକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାକ୍ଷସର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନରସିଂହ ଅବତାରର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆନିମେସନ୍ ରୂପରେ ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ୪୦ କୋଟି ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାକନିଲ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୩୧୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି। ସେହିପରି ୧୮ ଜୁଲାଇରେ ଆହାନ୍ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସୈୟାରା" ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ଏବଂ ଅହାନ୍ ପାଣ୍ଡେ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୫୬୪.୪୮ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। କୋଇମୋଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାତ୍ର ୪୫ କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୫ ଜୁଲାଇରେ "ସୁ ଫ୍ରମ୍ ସୋ" ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। କୌଣସି ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବିନା, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସରଳ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସରଳ କାହାଣୀ ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ସିନେମାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ କରିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୧୮.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ଏହା ସିନେମା ହଲରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଏକ ମହାନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ମହାବତାର ନରସିଂହର ୪୦ କୋଟି, ସୈୟାରାର ୪୫ କୋଟି ଏବଂ ସୁ ଫ୍ରମ୍ ସୋ'ର ୩ କୋଟିକୁ ମିଶାଇବା, ତେବେ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ୮୮ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯଦି ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଲେକ୍ସନକୁ ମିଶାଇବା, ତେବେ ଏହା ୯୯୫.୯୩ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି।