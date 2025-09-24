ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ବଣ୍ଟନ କରିବାର ପ୍ରଥା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଏଥର ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀପାବଳି ଉପହାର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ (CPSEs) କୁ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଉପହାର ଦେବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ସବ ଉପହାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁବିଚାର ସହିତ ଏବଂ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏହି ସର୍କୁଲାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସମ୍ବଳକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।