କୋମନା: ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ। ରାୟପୁରରୁ କେସିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଜାଣି ପାରି ଡ୍ରାଇଭର କୋମନା ଥାନା ଜାଡାମୁଡା ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଦ ମଝିରେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୋମନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ କରଥିଲେ l ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ କି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ l