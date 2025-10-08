ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (NMIA)ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ₹୧୯,୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଏକ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା (PPP) ମଡେଲରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏନଏମଆଇଏ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (CSMIA) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମଲ୍ଟି-ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ଷ ଶେଷଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଆକାସା ଏୟାର ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବେ।
ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ଡିଜିଟାଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଯେଉଁଠାରେ ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟର ପ୍ରି-ବୁକିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସେବା ଭଳି ସୁବିଧା। ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଦାନୀ ବିମାନବନ୍ଦର ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (AAHL)ର ସିଇଓ ଅରୁଣ ବଂଶଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଯେ କାରୋସେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଠି ଅଛି।
ବିମାନବନ୍ଦରଟି ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ ୩୭୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ରନୱେ ରହିଛି | ଏଥିରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।