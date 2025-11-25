ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର (୨୩ ନଭେମ୍ବର) ଇଥିଓପିଆରେ ଆଫାରରେ ହାଇଲି ଗୁବ୍ବି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାଉଁଶର ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାପି ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, "ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ।" ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିମାନର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମଗୁଡ଼ିକ ନେଟୱାର୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ।"
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ଯେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଆଡକୁ ପାଉଁଶ ଗତି କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। "ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଖବର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମର ଟିମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସହଯୋଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।"
ଆକାସା ଏୟାର ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଜେଦ୍ଦା, କୁୱେତ ଏବଂ ଆବୁଧାବିକୁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଡଚ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ଆମଷ୍ଟରଡାମ-ଦିଲ୍ଲୀ (KL 871) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଆମଷ୍ଟରଡାମ (KL 872) ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଇଥିଓପିଆରେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ପାଉଁଶ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ କିଛି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିବା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆକାସା ଏୟାର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ KLM ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।