ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ତେଲ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ତେଲକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ (IOC) ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ହରିଆଣାର ପାନିପତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରିଫାଇନାରୀକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ (SAF) ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି। IOC ଏପରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି।
ଆଇଓସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ସାହାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପାନିପତ ରିଫାଇନାରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ତେଲରୁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହୃତ ତେଲରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩୫୦୦୦ ଟନ୍ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହଳଦିରାମ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ନଷ୍ଟ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହା ସେହି ତେଲ ଯାହାକୁ ଥରେ ଭାଜିବା କିମ୍ବା ରାନ୍ଧିବା ପରେ ପୁନଃବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଆଇଓସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ତେଲ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ସହରରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାୟୀ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (SAF) ଏକ ବିକଳ୍ପ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗତ କରେ। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ସ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ରନ୍ଧନ ତେଲ, କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବ-ଅବର୍ଜନାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ।
ପାରମ୍ପରିକ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ୨୦୨୭ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିମାନର ଇନ୍ଧନରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି।