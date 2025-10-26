କୋଲକାତା: ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ରବିବାର କୋଲକାତା ଏବଂ ଚୀନର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୋ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆଜି ରାତି ୧୦ଟାରେ କୋଲକାତାରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ୨୦୨୦ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ କୋଲକାତାକୁ ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୋ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଚୀନକୁ ଏହାର ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆଜି ରାତି ୧୦ଟାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ତିଆନଜିନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଥିଲା।