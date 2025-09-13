ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା (FMCG) କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟିକସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ୫ ଟଙ୍କାରେ ବିସ୍କୁଟ, ୧୦ ଟଙ୍କାରେ ସାବୁନ ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ୯ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୧୮ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ କାରବାରରେ ଅସୁବିଧା ହେବ।
ବରଂ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ (CBIC)କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ୨୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିସ୍କୁଟ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣ ପାଇବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ବଡ଼ ଏଫଏମସିଜି କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଇ, ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଜିଏସଟିର ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ପହଞ୍ଚିବ। ବିକାଜି ଫୁଡ୍ସର ସିଏଫଓ ରିଷଭ ଜୈନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ, ଡାବରର ସିଇଓ ମୋହିତ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତଥାପି, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ମାମଲା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଏପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ହାତେଇବାକୁ ନ ଦିଆଯିବ।