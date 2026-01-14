ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (ଏନ୍ସିଆର) ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହରି ଓ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଘନକୁହୁଡ଼ି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଯାହା ସଡ଼କ, ରେଳ ଓ ବିମାନ ଯାତାୟାତକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ଅନୁଯାୟୀ, ତାପମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ସକାଳୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଘନକୁହୁଡ଼ି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଓ ଉପାନ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ବେଗରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର (ଆଇଜିଆଇଏ)ରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏୟାର୍ଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ବୁକ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ବୁଧବାର ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୪,୦୦୦ ମିଟରରୁ ସକାଳ ୭-୮ ମଧ୍ୟରେ ୩୦୦ ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ରନୱେ ଭିଜୁଆଲ୍ ରେଞ୍ଜ ୪୦୦ ମିଟରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋଚି, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସୁଥିବା ତିନୋଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସେବା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଚି ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ତିନୋଟି ବହିର୍ଗମନ ବିମାନ ସମେତ ଏକାଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ଆଠଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଶଟି ବିମାନ ଏକରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Giriraj Singh-Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବାଂଲାଦେଶ କରିଦେବେ ମମତା... ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହରି ରହିଥିଲା, ଘନକୁହୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହାରାହାରିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ସଫଦରଜଙ୍ଗ, ଲୋଧି ରୋଡ୍, ପାଲାମ, ଆୟା ନଗର ଓ ଦି ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରିଡିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଜାନୁଆରି ୧୫ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ଶୀତ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Accident: ମେଳାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨ ମୃତ
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (ଏକ୍ୟୁଆଇ) ‘ଅତି ଖରାପ’ରୁ ‘ଗୁରୁତର’ ବର୍ଗରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୫୭ ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ।