ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ ଉପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ଆସନ ୩୦୩ ରୁ ୨୪୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଆୟକର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୬୩ ଆସନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏତେ ଲାଭ ଅଛି, ତେବେ ଯଦି ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ଆସନ ୧୫୦ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଲାଭ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନର ନାରା ଦେଇଥିଲେ | କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କେବଳ ୨୪୦ ଆସନ ଜିତିପାରିଥିଲା। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୩୦୩ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ବିଜେପି ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ।
ବାସ୍ତବରେ ଗତକାଲି ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲାଘବ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଚାରିଥାକିଆ ଜିଏସ୍ଟି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦୁଇଥାକିଆ କରିଥିଲେ । କେବଳ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହାନିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।