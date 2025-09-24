ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଏଚ-୧ବି ଭିସା ଫି ରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜର୍ମାନୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
ଭାରତରେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡକ୍ଟର ଫିଲିପ୍ ଆକରମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜର୍ମାନୀରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଜର୍ମାନୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାରାହାରି, ଜର୍ମାନୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଖବର, କାରଣ ଅଧିକ ଦରମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଏ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜର୍ମାନ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାକିରି ଦେଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରବାସ ନୀତି ଜର୍ମାନ କାର ପରି - ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଆଧୁନିକ । ଆମର ନୀତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍; ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ନାମ ନ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ରାତାରାତି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ।"
ସେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଏହାର ସ୍ଥିର ପ୍ରବାସ ନୀତି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଟି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।