ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଝିଟିପିଟି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେତେବେଳେ ବାଥରୁମରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଶୟନ କକ୍ଷର କାନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଟିପିଟି କେବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଝିଟିପିଟିର ମଳ ଏବଂ ଲାଳରେ ସାଲମୋନେଲା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଭଲ।
ଝିଟିପିଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାସାୟନିକ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ମସଲା ଏବଂ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଟିପିଟିକୁ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ - ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଝିଟିପିଟି ଅଧିକ ଆସନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ରଖନ୍ତୁ। ଝିଟିପିଟି ଏହାର ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି।
ନାପଥାଲିନ୍ ବଟିକା - କୀଟପତଙ୍ଗଠାରୁ ପୋଷାକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏହି ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଝିଟିପିଟିକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଏହି ବଟିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲମାରୀରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
କଳା ଗୋଲମରିଚ ସ୍ପ୍ରେ - ଆପଣ କଳାମରିଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଝିଟିପିଟି ଏହାର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ଯୋଗୁଁ ପଳାଇଯାଏ।
ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ - ଝିଟିପିଟି ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରସୁଣ ପାଖୁଡାକୁ କବାଟ ଏବଂ ଝରକାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପିଆଜ-ରସୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପକାଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
ଡାଲଚିନି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପୁଦିନା - ଡାଲଚିନି ପାଉଡର କିମ୍ବା ଏହାର ତେଲ ଝିଟିପିଟିକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ପୋଦିନା ରସ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଝିଟିପିଟି ଘରୁ ଦୂରେଇ ରହେ।