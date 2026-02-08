ଗାଜିଆବାଦ : ଗାଜିଆବାଦର ଭାରତ ସିଟି ସୋସାଇଟିରେ ତିନି ଭଉଣୀ ନିଶିକା, ପ୍ରାଚୀ ଓ ପାଖିଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଛି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ପିତା ଚେତନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଘରୋଇ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ତିନି ଭଉଣୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ କି ବୋଲି ଏବେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ବାପା ଚେତନ ଏକକାଳୀନ ତିନି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଜାତା। ସୁଜାତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ଥିଲେ। ସେ ସୁଜାତାଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ହିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ତିନି ଝିଅ ନିଶିକା, ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ପାଖି ତଥା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରେମିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ ବିବାହ
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚେତନ ସୀଲମପୁରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଟିନାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଟିନା ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଚେତନ ନିଜକୁ ଅବିବାହିତା ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଟିନା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଚେତନ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି, ଏହି ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଚେତନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ କିମ୍ବା ପୃଥକ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
ଅଘଟଣ ଦିନ ରାତିର ସତ, ବାପା ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ
ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଭଉଣୀ ୯ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଚେତନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଟିନା ଓ ସେମାନଙ୍କର ୩ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଏକ ପୃଥକ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହିନା, ସେମାନଙ୍କର ତିନି ଝିଅ ଏବଂ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ଏକ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୨ ଟା ସମୟରେ, ଝିଅମାନେ ଉଠିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମା ସୁଜାତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉ। ସୁଜାତା ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ପିଲାଳିଆମି । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଦାୟ। ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଲକୋନିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଗାଳି ଓ ବିବାହ ଧମକ ହେଲା କାଳ
ଚେତନ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ନିଶିକାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ କଠୋର ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୋ ବିବାହ କରିଦେବି। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବାର ଭୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର କଳା ଇତିହାସ
ଚେତନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ତିନୋଟି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଚତୁର୍ଥ ମହିଳା ତବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ସହ ଚେତନଙ୍କର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ପଡ଼ି ତବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପୁଲିସ ଚେତନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଂଶିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାହିବାବାଦରେ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଓ ଉକ୍ତି
ଗାଜିଆବାଦ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ପକେଟ ଡାଏରୀ ଜବତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖା ରହିଛି। କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ପେନସିଲରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ପରେ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଭଉଣୀ ଏହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବେ ଜଣେ ହସ୍ତଲିଖନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଛି।