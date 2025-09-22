ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପର ସୁପର ଫୋରରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ୧୭୧ ରନ କରିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି (୧୦୫) କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଗିଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର ଫୋର ମ୍ୟାଚରେ ୪୭ ରନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସେ ଏକ ଚାରି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି |
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଜବ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଯଥାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଗିଲ ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ | ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ପରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିଡ଼ାଇବା ଶିଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଚାରୋଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଖେଳ କଥା କୁହେ, ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ।" ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର ଖେଳ କଥା କହୁଛି, ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନୁହେଁ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୋଟ ୧୫ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିବାବେଳେ ୧୨ ଥର ହାରିଛି | ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୁପର ୪ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ।