ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ଗିରିରାଜ ସିଂହ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି. ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସରକାର ଥିଲା ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଚିଦମ୍ବରମ ସାହେବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ।" ଗିରିରାଜ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରି ସମାନ କାମ କରିଥାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଚିଦମ୍ବରମ ସାହେବ, ଆପଣ ଏହା କହିବା ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ।" ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ, ବିଶେଷତଃ ଆମେରିକାର ଚାପ ପରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଏହା କହିଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲସ୍କର-ଏ-ତଏବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦମ୍ବରମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ କହିଥିଲା- ‘ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ’। ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।