ପାଣାଜୀ: ଗୋଆ ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 'ହୋମଷ୍ଟେ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ' ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋମଷ୍ଟେ ଚଳାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ହୋମଷ୍ଟେ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହା ସହିତ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ।'
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହନ ଖୋଣ୍ଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 'ଆମର ଧ୍ୟାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସାମୁହିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ହୋମଷ୍ଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।' ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାରବିଏନବି ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।
ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେଦାର ନାଇକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଯୋଜନା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ହୋମଷ୍ଟେଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହଜ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ବର୍ଗୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।'