ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରବିଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି | ରବି ନାଏକଙ୍କ ଘର ଗୋଆର ରାଜଧାନୀ ପାଣାଜୀଠାରୁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୃଦଘାତ ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଣ୍ଡାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଗୋଆର ବିକାଶ ପଥକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବକ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ।"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରବି ନାଏକ ପୋଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଗୋମନ୍ତକ ପାର୍ଟି (ଏମ୍ ଜିପି) ଟିକେଟରେ ପୋଣ୍ଡାରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ମର୍କେମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୯୯, ୨୦୦୨, ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ରବି ନାଏକ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ପୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ରବି ନାଏକ ଦୁଇଥର ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୧ ରୁ ମେ ୧୯୯୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।