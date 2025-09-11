ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନାର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୩୬୦୦ ଡଲାର ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୪୫୦୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ଧନତେରସରେ ସୁନା ବଜାରରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୭୮,୮୪୬ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ନବରାତ୍ରି, ଦଶହରା ଏବଂ ଧନତେରସ (ଦୀପାବଳି) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେତେଟା କ୍ରୟ କରୁନାହାନ୍ତି | ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କାଉନସିଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିନାଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ ଚାହିଦା ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।