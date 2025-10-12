ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଜ୍ୟୋତି ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ଜୈନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସୁନା ଖଚିତ କଳସ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଲୋକମାନେ କରବା ଚୌଥ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଚୋରି କଏଦ ହୋଇଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଜ୍ୟୋତି ନଗରରେ ଥିବା ଜୈନ ମନ୍ଦିରରୁ କଳସ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। କଳସର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜୈନ ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସୁନା କଳସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ଜୈନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳସ ଚୋରି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ମନ୍ଦିର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ସୁନା ଖଚିତ 'କଳସ' କାଢ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରରୁ କଳସ ନିଖୋଜ ଥିବା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୪୫ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯିଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି କଳସ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବ୍ୟବହାର କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।