ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଗଲ୍ 'ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସର୍ଚ୍ଚ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଟୁଲ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶସ୍ତା ବିମାନ ଖୋଜିବା। ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସର ଉପର-ବାମ ମେନୁରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାଇନ୍-ଅପ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସହିତ ମେଳ କରେ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଫର୍ ଦେଖାଏ। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ।
ଗୁଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗୁଗଲ କହିଛି ଯେ 'ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ' କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସହଜ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ।
