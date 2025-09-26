ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଠ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ କେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ୧୭ତମ ସଂସ୍କରଣ (ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫) ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁପର ଫୋର୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି |
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଦଳ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତା'ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ"।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଠ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି, ସାତ ଥର ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଏବଂ ଥରେ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଜିତିଛି | ଭାରତ ୧୯୮୪, ୧୯୮୮, ୧୯୯୦, ୧୯୯୫, ୨୦୧୦, ୨୦୧୬, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଏସିଆ କପ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି। ଉଭୟ ଥର ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗତ ଟି୨୦ ସଂସ୍କରଣରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୦୦ ଏବଂ ୨୦୧୨ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।