ସିମୁଳିଆ: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାଉରିପଦା ସରପଞ୍ଚ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ସିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାଉରିପଦା ସରପଞ୍ଚ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ସିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ପରେ ପରେ ସେ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।