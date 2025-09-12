ସିମୁଳିଆ: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର ‌କରାଯାଇଛି। ବାଉରିପଦା ସରପଞ୍ଚ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ସିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର ‌କରାଯାଇଛି। ବାଉରିପଦା ସରପଞ୍ଚ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ସିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।  ପରେ ପରେ ସେ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

