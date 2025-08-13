ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍-୨୦୨୫ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ୮ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ହଂକଂ ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତ ତା’ର ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୂଚୀ ରହିଛି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଓମାନକୁ ଭେଟିବ।
ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରଭଜନ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ହରଭଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ଏବଂ ତା'ପରେ ଖେଳ। ହରଭଜନ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ନଥିଲା ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ'ଣ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ସରଳ।
ମୋ ପାଇଁ, ସୈନିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏ ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼।" ଭଜ୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କ'ଣ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଏହା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା। ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।"