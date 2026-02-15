କଲମ୍ବୋ: ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କରିଥିବା ନୂଆ ଟାଟୁ କାହାଣୀର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ଟାଟୁକୁ ଏଲିଅନ୍ସ ଟାଟୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟାଟୁ ଚିତ୍ରକର ସନି ଭାନୁଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟଚିତ୍ରକର ତୁଷାର ମାରାଣେ। ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଟାଟା ହାର୍ଦିକ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାର୍ଦିକଙ୍କ ବେକ ପଛପଟେ ଥିବା ‘ଏମ୍’ ଟାଟୁ ଡିଜାଇନ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମାହିକା ପାଇଁ ହୋଇଛି। କାରଣ ‘ଏମ୍’ଟି ‘ମାହିକା’ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଚିତାବାଘ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ଟାଟୁ ହାର୍ଦିକ ଓ ମାହିକା ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଦେଇଥିଲେ।
‘ଏମ୍‘ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଚିତାବାଘ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୂରା ଚିତାବାଘର ସ୍ବରୂପ ହୋଇଥିଲା ବେଳ ଅନ୍ୟଟି କେବଳ ରେଖାରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତାବାଘଟି ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହାଲ୍କା ରେଖାରେ ଚିତ୍ରିତ ଚିତାଟି ମାହିକାଙ୍କ ଗଠନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ।
ଏଲିଅନ୍ସ ଟାଟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ୍ କରି ଲେଖିଛି, ‘‘ତୁମେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କଲ। ସେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ରାତି ୨ଟାରେ ମାହିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଉପହାର ଫୁଲ କି ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଧାରଣା-ବେକରେ ଗୋଟିଏ ‘ଏମ୍’। କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ରହି ନଥିଲା।’’