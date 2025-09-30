ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ଲଗଜରୀ କାର ହାଭାଲ ଏଚ୯ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ହାଭାଲ ଏଚ୯ ହେଉଛି ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ମୋଟର୍ସ (GWM) ର ପ୍ରମୁଖ ଯାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ମୋଟର୍ସ ଏହି ଏସୟୁଭିକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ | ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଭାରତରେ ହାଭାଲ ଏଚ୯ ଆମଦାନି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଯାନ (CBU) ଉପରେ ୭୦% ଆମଦାନି କର ଲାଗୁ ହୁଏ।
ଆମଦାନି କର ବ୍ୟତୀତ, ଜିଏସଟି, ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ, କାର ଉପରେ ମୋଟ କର ୧୦୦% ରୁ ୧୬୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏହି କାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୩.୩ ମିଲିୟନରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମଦାନି ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ।