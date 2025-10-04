ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ବିବେକ ଜୈନଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ରହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ | ଅନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ କୁକୁର ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଭଡ଼ା ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମତ ସହିତ, କୋର୍ଟ ଯାନବାହନ କାରଖାନା, ଜବଲପୁର (VFJ) ର ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାନବାହନ କାରଖାନା ଜବଲପୁର (VFJ) ହେଉଛି ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ (OFB) ଅଧୀନରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ପରିବହନ ଯାନ ନିର୍ମାଣ କରେ।
ଯାନବାହନ କାରଖାନାର ଜୁନିଅର ୱାର୍କସ ମ୍ୟାନେଜର ସୈଫ ଉଲ୍ ହକ୍ ସିଦ୍ଦିକି ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କାରଖାନାର ସେକ୍ଟର ୨ ରେ ଏକ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ, କାରଖାନା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ କୁକୁର ରଖିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଶୁଣାଣି ପରେ, କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଳିତ ପଶୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାରଖାନା ପ୍ରଶାସନର ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ବାସସ୍ଥାନର ମାଲିକ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା।