ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା ଓ ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା |
ବାର ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଚାରପତି କେ ମୁରଲୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସକୁ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପି ପରମଶିବମଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଯିଏ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲେ।'
ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, 'ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଘାତ ଦେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରସାର କରିପାରେ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଦେବତା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ଅପାର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏପରି ଜିନିଷ ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ | ଏହା ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି ଚିତ୍ରଣକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ।'
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଲୁଚାଇବାର କାହାଣୀକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି।