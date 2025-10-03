ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଟିଭିକେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳାଚକଟା ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କରୁରରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବେଞ୍ଚ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଆସ୍ରା ଗର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଏସଆଇଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିଭିକେ ନେତା ବୁସ୍ସି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସିଟିଆର ନିର୍ମଳ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।
ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଶୁଣାଣିରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳାଚକଟା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନେତାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ "ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଦେଖିଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଟିଭିକେ ବସ୍ ତଳେ ଫସି ରହିଥିଲା, ତଥାପି ଡ୍ରାଇଭର ଏହା ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଟକି ନଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍ ମାମଲା ନୁହେଁ? କାହିଁକି କୌଣସି ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିଲା? ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏହାର ବିଚାର କରିନଥିଲା?"
ଅତିରିକ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ (ଏଏଜି) ଜେ. ରବିନ୍ଦ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭିଡ଼କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ୧୨ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ରାଲି ପାଇଁ ୫୫୯ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏଆଇଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ୧୩୭ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।