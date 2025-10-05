ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ଜେଲରେ ଅଗଣିତ କଏଦୀ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଭାରତୀୟ କାରାଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ୨୦୨୩ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜେଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମୋଟ ୬୯୫୬ ଜଣ ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୨୫୦୮ ବିଦେଶୀ କଏଦୀ (ପ୍ରାୟ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜେଲରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଛି |
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜେଲରେ ୨୫୭୭୪ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୯ ପ୍ରତିଶତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୭୮ ବାଂଲାଦେଶୀ କଏଦୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୪୪୦ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜେଲରେ ମିଆଁମାରର ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏହି ସୀମାର ଅଧିକାଂଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଦେଶୀ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୬୦ଟି ଜେଲରେ ୨୧୪୭୬ କଏଦୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ୨୫୭୭୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଜେଲରେ ବି କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି | ମହିଳା ଜେଲରେ ମୋଟ ୭୯୬ ମହିଳା କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୪ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।