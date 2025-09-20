ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ, ବୋଲରମାନେ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ – ୬୮ ରନ୍
ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ୨୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୩ରେ ଗୌହାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ଓଭରରେ ୬୮ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୧୭.୦୦ ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍ – ୬୪ ରନ୍
୨୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୮ରେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଚାରି ଓଭରରେ ୬୪ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୧୬.୦୦ ଥିଲା। ଚହଲ୍ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ – ୬୨ ରନ୍
ଅକ୍ଟୋବର ୨, ୨୦୨୨ରେ, ଗୌହାଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଚାରି ଓଭରରେ ୬୨ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଟି୨୦ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲିଂ ଥିଲା। ତଥାପି, ବୋଲିଂ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୧୫.୫୦ ଥିଲା।