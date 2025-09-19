ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓସ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମ୍‌ବାଉଣ୍ଡ' | ଓସ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ 'ହୋମ୍‌ବାଉଣ୍ଡ' ମନୋନୀତ ହୋଇଛି | ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FFI) ଆଜି କୋଲକାତାରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀରଜ ଘୈୱାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ହୋମବାଉଣ୍ଡ" ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, "ହୋମବାଉଣ୍ଡ" ରେ ବିଶାଲ ଜେଠୱା, ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।

 ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇସାରିଛି। ଏହା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଟୋରଣ୍ଟୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ (TIFF 2025) ରେ ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଓସ୍କାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏକାଡେମୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମନୋନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ୯୮ତମ ଓସ୍କାର ସମାରୋହ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ଡଲବି ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଭାରତ ୧୯୫୭ ମସିହାରୁ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦାଖଲ କରିଆସୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ, କିରଣ ରାଓଙ୍କ "ମିସିଂ ଲେଡିଜ୍"କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା। ଏବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର "ହୋମବାଉଣ୍ଡ" ଉପରେ ରହିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବଳ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ |