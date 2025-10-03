ନୀଳଗିରି: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର ୪ ସଦସ୍ୟ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘରର ଛପର ଓ କାନ୍ଥ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ୨ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁରିଆପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ଧାଉଁଡିଆଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛପର ହଠାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଫଳରେ ପରିବାରର ୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଘରର ସମସ୍ତ ଘରକରଣା ଉପକରଣ ସମେତ ଟିଭି,ପଲଙ୍କ ଓ ଚାଉଳ ମାଟିତଳେ ପୋତିହୋଇରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
