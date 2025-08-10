ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଫାଇଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଳି କାମ ପାଇଁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆସିବା ପରଠାରୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ବିକଳ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଏତେ ଫାଇଲ୍ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାତ୍ର କିଛି ବାଇଟସ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ସିଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ଏବଂ ଡିଭିଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କର ଯୁଗ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ୧ ଜିବିରୁ ୫ଜିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତା’ପରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଏମଏମସି ଅର୍ଥାତ୍ ମେମୋରୀ କାର୍ଡର ଯୁଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟିବି ଅର୍ଥାତ୍ ୨ ଟେରାବାଇଟ୍ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।
କେମିତି ସେଭ ହୁଏ ଡାଟା?
ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଅନେକ ସ୍ତରର ଚୁମ୍ବକୀୟ କୋଷ ଅଛି, ଯାହା EEPROM ଅର୍ଥାତ୍ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରେ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏଥିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ମେମୋରୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟାକୁ ପିସି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି, ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଟାମ୍ପର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ।