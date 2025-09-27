ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି | ଏବେ ଦଶହରା ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଚଳଚଂଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିବାବେଳେ ତା’ପରେ ଦୀପାବଳି ଆସିବ। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଆନନ୍ଦକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଅନେକ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ବାଣ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ବୀମା ଲାଭ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାବି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ବୀମା ଦାବି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ | ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ, ନିକଟତମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରନ୍ତୁ। ଏଫଆଇଆରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବୀମା ଦାବି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ ସେବା ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଘଟଣାର ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରନ୍ତି।
ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଭଲ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କାର ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହା ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ କାରଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ କାର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସର୍ଭେୟରଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ସେମାନେ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭେୟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଫଟୋ/ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ପଲିସି ଅଧୀନରେ ବୀମାକୃତ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଦାବି ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବୀମା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ କଭର୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୀମା ପଲିସି ବୈଧ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସୂଚନା ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ସୂଚନାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଖାରଜ ହୋଇପାରେ। ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆତସବାଜି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ।