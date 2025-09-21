ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମ୍ୟାଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚଟି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପରେ ଅପରାଜିତ ଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ ରବିବାର, ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ଟାରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚଟି ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିପାରିବେ।
ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କିପରି ଦେଖିବେ?
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୋନି ଲିଭ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ଦୂରଦର୍ଶନ କେବଳ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁବାଇରେ ଏହି ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।