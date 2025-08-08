ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅଗଷ୍ଟ ୬ ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି | ରୋହତକର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଦୀପେନ୍ଦର ସିଂହ ହୁଡ୍ଡା ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଦୀପେନ୍ଦର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ସଂସଦରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକ ଜୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଜେପି ସରକାର ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା।"
ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲୋକସଭାରେ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରି ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୃହ ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।" ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପରେ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୀରବତା ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟପାଲ ସିଂହ ମଲିକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର (୦୫ ଅଗଷ୍ଟ) ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ (ଆରଏମଏଲ) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟପାଲ ସିଂହ ମଲିକ ମେଘାଳୟ, ଗୋଆ, ବିହାର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।