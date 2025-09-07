ଗାଜିପୁର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁରର ସାଣ୍ଡଲ ଗାଁରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୨ ସନ୍ତାନର ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜି ହେଉନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ମୋ ଘରେ ରଖି ନୀଳ ଡ଼୍ରମରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଣ୍ଡଲ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଶୋକ ବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରେଖା ବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ୫ ବର୍ଷର ଏବଂ ଝିଅ ମାତ୍ର ୩ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଶୋକ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରେଖା ସେହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସାଗର ବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବସିଥିଲେ। ଉଭୟ ବହୁତ ମାସ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ରେଖାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପ୍ରେମିକ ସାଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଘରୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଅଶୋକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ | ଏନେଇ ଅଶୋକ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ମୁଁ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।'