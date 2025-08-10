ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଙ୍ଗୁଭାରଚାଥିରାମରେ ଜଣେ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତିରୁଭଲ୍ଲୁରର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ପେସାରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର | ସେ ୧୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୱାଲାଜାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଲୈଲା କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ମଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ପରେ ମଦନ ୱାଲାଜାବାଦର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ସୁଗନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅଲଗା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ମଦନ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୈଲା କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି | ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ମଦନ ଲୈଲା କୁମାରୀଙ୍କୁ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁପଣ୍ଡିୟୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ, ସେ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଲୈଲାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗାତରେ ପୋତି ଦେଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ, ଲୈଲା କୁମାରୀଙ୍କ ମାଆ ବସନ୍ତା ସୁଙ୍ଗୁଭରଚାଥିରାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ମଦନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଶବ ପୋତିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସୁଙ୍ଗୁଭାରଚାଥିରାମ ପୋଲିସ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ପୋତାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।