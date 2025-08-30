ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପରଭାନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରଭାନୀର ଜିନ୍ତୁରର ସୋନପୁରତାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବିଦ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ବିଜୟ ରାଠୋର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ହ୍ୱାଟସଆପରେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିନ୍ତୁର ତାଲୁକାର ୱାଘିରେ ରହୁଥିବା ବିଜୟ ରାଠୋର ସୋନପୁର ତାଣ୍ଡାର ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତିନି-ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ପରେ, ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ମାମୁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ | ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୋଧରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଛାତି, ପେଟ ଏବଂ ପିଠିରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଥର ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିନ୍ତୁର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ ପରଭେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି "ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି" ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।