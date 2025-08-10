ସମ୍ଭଲ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ଭଲରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକଙ୍କ ଓଠ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣି ପରେ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ମାମଲାଟି ସମ୍ଭଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦୌସି ଅଂଚଳର ୱାରିସନଗରରେ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ଦମ୍ପତି ଯୋଜନା କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଯୁବକଙ୍କ ଓଠ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ଭୁଷି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତଥାପି, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଅନୀସ ଓରଫ ସମୀର (୩୦)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଡାକି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦମ୍ପତି ଅନୀସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ମାମଲାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।