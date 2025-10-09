ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ | ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୁଏତରେ ଜଣେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେକାନିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସଲମାନ ପାଶା ନିକଟରେ କୁଏତରୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ସଲମାନ ପାଶା ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୟଦ ନିଖତ ଫିରଦୌସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ପରେ, ନିଖତ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସଲମାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓରେ, ସଲମାନ ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନାମରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ | ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁମକୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସଲମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ, ସଲମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ନିଖତ ଫିରଦୌସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହାନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି।