ୱାସିଂଟନ: ଫ୍ଲୋରିଡାର ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋ ରିସର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଜୀବନ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି,ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି। କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଲୋକ ଗୁଳି ଚଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମଜାରେ ନିଜକୁ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଓ ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ଭଳି ମହାନ ଆମେରିକୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନସିକ ବିକୃତ ଗୁଳିଚାଳକମାନେ ସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏଭଳି ଘାତକ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି,ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଉ।
ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯଦିଓ ଘଟଣା ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସୁରକ୍ଷାର ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏତେ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ କିପରି ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଟକର୍ ମାର୍ଟିନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାମ୍ ବିଚ୍ ଇଷ୍ଟେଟର ନର୍ଥ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇଥିଲେ।
ମାର୍ଟିନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଥିଲା
ପାମ୍ ବିଚ୍ କାଉଣ୍ଟି ସେରିଫ୍ ରିକ୍ ବ୍ରାଡସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ତଳେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାନଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକକୁ ଫାୟରିଂ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲେ। ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ଏଜେଣ୍ଟ ତଥା ଡେପୁଟିମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଆନ୍ଥୋନି ଗୁଗଲିଏଲମିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଟିନଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଉତ୍ତର କାରୋଲିନାରୁ ଫ୍ଲୋରିଡା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବନ୍ଧୁକ କାହାଠାରୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ତଲାସି ସମୟରେ ଏକ ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ କେସ୍ ଜବତ କରିଥିଲା।