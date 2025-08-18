ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବେ ଆପଲର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଲ ଭାରତକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛି ଏବଂ ତାଇୱାନ କମ୍ପାନୀ ଫକ୍ସକନ୍, ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଗାଟ୍ରନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହା ପଛରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଫୋନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଫକ୍ସକନ୍ ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀପେରୁମ୍ବୁଦୁରରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଖାନା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଆସିଛି। ଏହି କାରଖାନା ଆଇଫୋନ ୧୬ ଏବଂ ଆଇଫୋନ ୧୭ ଭଳି ଆଇଫୋନର ଅନେକ ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରେ | ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ପେଗାଟ୍ରନ୍ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ୬୦% ଅଂଶଧନ ସହିତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୭୦% ଯୋଗାଣ କରେ | ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଇଫୋନ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରପ୍ତାନିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫକ୍ସକନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦେବନାହଲ୍ଲିରେ ୨୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇଫୋନ ୧୭ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୀନ୍ ବାହାରେ ଫକ୍ସକନ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।