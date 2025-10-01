ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏସିଆ କପରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩୧୪ ରନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଏବେ ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୩୧ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି,
ପୂର୍ବରୁ, ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡେଭିଡ ମାଲାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୯୧୯ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୯୧୨ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ୯୦୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଫିଲ ସଲ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ କରିଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଓପନର୍ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମାତ୍ର ୭୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଖସି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ଛୋଟ ଇନିଂସ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଲାଭ ଦେଇଛି। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୩୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୩୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।