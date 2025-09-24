ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର ଫୋର୍ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଇସିସି ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି | ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ୟୁଏସଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟତାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତଥାପି, ୟୁଏସଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ବି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।
ୟୁଏସଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲା, ସୁପର ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ଆଇସିସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତଥାପି, ବୋର୍ଡ ୟୁଏସଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିସି କିଛି ସମୟ ଧରି ବୋର୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଇସିସି ୟୁଏସଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ, ଆଇସିସି ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲା।