ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ (MAMB) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମାସିକ ବାଲାନ୍ସକୁ ସିଧାସଳଖ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଏହି ନିୟମ କେବଳ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଅତି କମରେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ମାସିକ ବାଲାନ୍ସକୁ ୫ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ୫,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖରୁ କେବଳ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁ ଆଇଆସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନଗଦ କାରବାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଶାଖା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ରିସାଇକ୍ଲର ମେସିନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତିନୋଟି ମାଗଣା ନଗଦ ଜମା କାରବାରର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କାରବାର ପାଇଁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଏକ ସମୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ।