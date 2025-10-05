ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ICMR) ଦେଶରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ କିଟ୍ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହୁୱେଲ୍ ଲାଇଫ୍ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କ୍ୱାଣ୍ଟିପ୍ଲସ୍ ଏମଟିବି ଫାଷ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କିଟ୍, ଏକକାଳୀନ ୯୬ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।
ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ICMR) କ୍ୱାଣ୍ଟିପ୍ଲସ୍ ଏମଟିବି ଫାଷ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କିଟ୍ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ଏହା ସହିତ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ଉପକରଣ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆଇସିଏମଆରର ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୁନେଟ ଏବଂ ପାଥୋଡିଟେକ୍ଟ ଭଳି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା (NAATs) ର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ସହଜ କରିବ।